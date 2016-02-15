نقيب عام تمريض مصر بجامعة المنيا: حلول جديدة لحل أزمة نقص أطقم التمريض

استقبل الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، الدكتوره كوثر محمود نقيب عام تمريض مصر حيث كان الهدف من الزيارة عمل تنسيق وبروتوكول بين النقابة وبين كلية التمريض لتدريب أطقم التمريض وتطوير الأداء وزيادة الأعداد فى أطقم التمريض بالمستشفيات الجامعية، حيث تولى الجامعة أهتماماً كبيراً بالمستشفيات الجامعية لإيماننا الراسخ لحاجة المريض المنياوى لتقديم خدمة جيدة داخل مستشفيات الجامعة.

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة المنيا والتى استهلتها بلقاء الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، وأعقبتها بجولة داخل كلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض واختتمت بمرورها داخل المستشفيات الجامعية؛ للاطمئنان على أوضاع طواقم التمريض والاستماع إلى مطالبهم.

حيث حضر اللقاء الدكتورة عزة محمد محمد عميد كلية التمريض والدكتور أشرف عثمان مدير المستشفى الجامعى والدكتورة ثناء محمود حسان مديرة معهد التمريض ونقيب تمريض المنيا، ورئيسة التمريض بالمستشفيات الجامعية، والمهندس توفيق عبد الفتاح أمين عام الجامعة.

وناقش الدكتور أبو المجد خلال هذا الاجتماع مشاكل نقص أطقُم التمريض بالمستشفيات الجامعية وأقسام الطوارئ وزيادة أعداد المكلفين بالمستشفيات على أن يكلف ابتداءً من العام القادم 50% من خريجى كلية التمريض وكل خريجى معهد التمريض داخل مستشفيات جامعة المنيا واقتراح تنفيذ فترة نيابة أو إمتياز لكلية التمريض كما هو محتذى بكلية الطب وطبيب الامتياز لصقل الخبرات والوصول بأفضل تدريب لطاقم التمريض.

كما أكد رئيس الجامعة على بدء التسجيل للدبلومة المهنية فى التمريض لطلاب المعهد الفنى للتمريض لتتيح لخريجى المعهد التسجيل بالدبلومة كحافز لطلاب المعهد الفنى وتحسين الأداء.

وأشادت الدكتورة كوثر محمود خلال اللقاء بالجهد المبذول لتطوير العمل داخل المستشفيات الجامعية وتطوير الأداء والتحسن المستمر مؤكدةً على ضرورة إقامة مؤتمر وحفل تكريم لأطقم التمريض بالمستشفيات الجامعية لزيادة نسبة الوعى الصحى والعام بأهمية التمريض داخل المستشفيات وعرض مشاكلهم وطرق حلولها.

وشدد الدكتور أبو المجد خلال هذا الاجتماع على ضرورة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بكادر التمريض للعاملين بالمستشفيات الجامعية لمساواتهم بالعاملين بالصحة.

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