الاحتلال يعتقل فتاة فلسطينية بعد إصابتها بزعم محاولتها طعن شرطى بالقدس

>اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين فتاة فلسطينية بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن فى منطقة باب العامود فى القدس المحتلة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية فى بيان أن الفتاة (15 عاما) من حى جبل المكبر فى القدس حاولت طعن أفراد من قوات الشرطة بسكين قرب باب العامود إلا أنهم سيطروا عليها وضبطوا سكينا آخر فى حقيبتها، ثم اعتقلوها.

فى سياق متصل، ذكرت "المركز الاعلامى لشئون القدس والأقصى" أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة القديمة بالكامل ومداخل مدينة القدس وحاجز مخيم شعفاط، وقامت بمطاردة سيارة بادعاء أنها أنزلت الفتاة قرب المنطقة.

وأشار المركز (ومقره أم الفحم داخل الخط الأخضر) إلى أن قوات الاحتلال قامت بتجديد وتركيب كاميرات مراقبة عند باب العامود، وقص جذوع الأشجار المحيطة بسور البلدة القديمة فى القدس المحتلة.

وأضاف أن قوات الاحتلال استخدمت آليات ضخمة لتجديد كاميرات المراقبة الموجودة فى منطقة باب العامود وتركيب كاميرات جديدة، وتزامن عملها مع قيام موظفى بلدية الاحتلال فى القدس بقص جذوع الأشجار المحاذية لسور البلدة القديمة، بحجة أنها تحجب الرؤية عن كاميرات المراقبة وقوات الاحتلال فى المنطقة.

>