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هجوم على نصر الله بهشتاج "حزب الله" لمساندة الحزب للأسد

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هجوم على نصر الله بهشتاج "حزب الله" لمساندة الحزب للأسد هجوم على نصر الله بهشتاج "حزب الله" لمساندة الحزب للأسد
تصدر هاشتاج "حزب الله" موقع التغريدات "تويتر" بعد الهجوم العنيف الذى شنه السوريين ضد أمين عام حزب الله اللبنانى حسن نصر الله لمساندة ووقوف الحزب بجانب الرئيس السورى بشار الأسد ضد السوريين.

وطالب المغردون على هذا الهاشتاج بقطع أذناب حزب الله وإيران، فى حين إثنى المغردون على تدخل المملكة لإنقاذ الشعب السورى، ووضع حد لنفوذ إيران بالمنطقة.
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