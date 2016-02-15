النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى عن قاتل الإيطالى جوليو روجينى

استعجلت نيابة حوادث جنوب الجيزة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة تحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية حول العثور على جثة الشاب الإيطالى " جوليو روجينى"، الذى عثر عليه مقتولا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وكيفية مقتله، كما أمرت بسرعة تحديد الجناة.

وتواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف الغموض فى الواقعة، وذلك بعد ورود تقرير المكالمات من شركات الاتصالات، والذى زاد الأمر غموضا، بعد عدم كشفه عن أية معلومات جديدة تفيد القضية.