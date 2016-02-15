الأهلي: من قال إن متعب يريد الاعتزال؟

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ما تردد عن رغبة عماد متعب مهاجم الفريق في اعتزال كرة القدم بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين المدرب عبد العزيز عبد الشافي "زيزو".

وأقصى زيزو متعب من مران الفريق بعد مشادته مع صالح جمعة وحرمه من مباراة القمة أمام الزمالك الثلاثاء الماضي قبل أن يعتذر المهاجم الدولي وتنتهي الأزمة.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين:"متعب لم يتحدث معي في هذا الأمر".

وأضاف "حاليا هو يؤدي برنامجه التأهيلي من أجل العودة بقوة لتدريبات الفريق الجماعية".

وتابع "متعب مهاجم خبير، لازال يملك الكثير من الوقت، قرار الاعتزال يخصه وحده، هو الذي سيحدد الوقت المناسب له".

وأتم "الأزمة الأخيرة أغلقت بعدما اعتذر لزيزو".