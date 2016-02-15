أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
وكيل «زراعة البرلمان» عن «مدارس تزاوج الكلاب»: هنجوز البلدي بالأجنبي -
برهامي: فتاة التحرش بالشرقية «مُجرمة» نزعت حياءها وطهارتها -
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» -
مساء dmc - د/ السيد البدوي: الاستثمار أمن قومي .. والمستثمر الأجنبي لا يتحمل مانتحمله -
الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: من قال إن متعب يريد الاعتزال؟

Google+ Print
الأهلي: من قال إن متعب يريد الاعتزال؟ الأهلي: من قال إن متعب يريد الاعتزال؟

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ما تردد عن رغبة عماد متعب مهاجم الفريق في اعتزال كرة القدم بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين المدرب عبد العزيز عبد الشافي "زيزو".

وأقصى زيزو متعب من مران الفريق بعد مشادته مع صالح جمعة وحرمه من مباراة القمة أمام الزمالك الثلاثاء الماضي قبل أن يعتذر المهاجم الدولي وتنتهي الأزمة.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين:"متعب لم يتحدث معي في هذا الأمر".

وأضاف "حاليا هو يؤدي برنامجه التأهيلي من أجل العودة بقوة لتدريبات الفريق الجماعية".

وتابع "متعب مهاجم خبير، لازال يملك الكثير من الوقت، قرار الاعتزال يخصه وحده، هو الذي سيحدد الوقت المناسب له".

وأتم "الأزمة الأخيرة أغلقت بعدما اعتذر لزيزو".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع