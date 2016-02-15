أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
وكيل «زراعة البرلمان» عن «مدارس تزاوج الكلاب»: هنجوز البلدي بالأجنبي -
برهامي: فتاة التحرش بالشرقية «مُجرمة» نزعت حياءها وطهارتها -
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» -
مساء dmc - د/ السيد البدوي: الاستثمار أمن قومي .. والمستثمر الأجنبي لا يتحمل مانتحمله -
الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تعليم الشرقية" تحفظ بلاغ الغش الجماعى وتحقق مع الشاكى

Google+ Print
"تعليم الشرقية" تحفظ بلاغ الغش الجماعى وتحقق مع الشاكى "تعليم الشرقية" تحفظ بلاغ الغش الجماعى وتحقق مع الشاكى
قررت مديرية التربية و التعليم بالشرقية، بإشراف محمد حسام الدين وكيل أول الوزارة، حفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من أحد الملاحظين، بشأن وقوع حالات غش جماعى بلجنة الشهادة الإعدادية بمدرسة تل الجراد، و إحالة مقدم البلاغ للتحقيق.

و كان تقدم " ا، ا " ملاحظ بلجنة الشهادة الإعدادية و الكائنة بمدرسة تل الجراد التابعة لإدارة بلبيس التعليمية ، بالشكوى المقيدة برقم 25 لسنة 2016، بأنه رصد حالات غش جماعى و هرج داخل اللجان، و قام بتصويرها عبر كاميرا المحمول، و أرفق بالشكوى نسخة من تلك المقاطع، و طالب الملاحظ مسئولي التربية و التعليم بحمايتة لتعرضة بالتهدادت من قبل اولياء الامور بسبب الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365