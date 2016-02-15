"تعليم الشرقية" تحفظ بلاغ الغش الجماعى وتحقق مع الشاكى

قررت مديرية التربية و التعليم بالشرقية، بإشراف محمد حسام الدين وكيل أول الوزارة، حفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من أحد الملاحظين، بشأن وقوع حالات غش جماعى بلجنة الشهادة الإعدادية بمدرسة تل الجراد، و إحالة مقدم البلاغ للتحقيق.

و كان تقدم " ا، ا " ملاحظ بلجنة الشهادة الإعدادية و الكائنة بمدرسة تل الجراد التابعة لإدارة بلبيس التعليمية ، بالشكوى المقيدة برقم 25 لسنة 2016، بأنه رصد حالات غش جماعى و هرج داخل اللجان، و قام بتصويرها عبر كاميرا المحمول، و أرفق بالشكوى نسخة من تلك المقاطع، و طالب الملاحظ مسئولي التربية و التعليم بحمايتة لتعرضة بالتهدادت من قبل اولياء الامور بسبب الواقعة.