ديفيد مويس: يونايتد كان قريبا جدا من ضم فابريجاس

لم تكن تلك المرة هي الأولى في التاريخ التي يمرر فيها لاعبا ركلة جزاء لزميله، ربما شعبية برشلونة هي التي تسببت في انتشار الفيديو حول العالم.

الساحر ليونيل ميسي يمرر ركلة جزاء في لقطة غربية إلى زميله لويس سواريز ليحرز برشلونة هدفا جديدا في شباك ضيفه الأحد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

فهل تعلم أن صالح سليم مايسترو الأهلي الراحل سبق الثنائي العالمي في تمرير ركلة الجزاء؟

نعم، هذا صحيح. كانت في مباراة الأهلي والمنيا يوم 2 نوفمبر 1962.

صالح-الجوهري

كانت النتيجة تشير إلى انتهاء الوقت الأصلي بتقدم الأهلي 4-صفر على المنيا في الجولة السادسة في المجموعة الأولى بموسم 1962-1963 الذي توج فيه الترسانة باللقب.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي تقدم لها المايسترو الذي فاجأ الجميع بتمريره للكرة للجنرال الراحل محمود الجوهري الذي سددها مباشرة في الشباك.

ونشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر اليوم التالي تقريرا عما قام به صالح سليم ووصف الراحل نجيب المستكاوي نجم الأهلي بـ"المجدد".

فصالح قرر التخلي عن بروتوكولات تنفيذ ركلة جزاء واستغل سماح القانون بتمرير الكرة ليمهدها للجوهري.

القانون

في كرة القدم لا يمنع القانون مثل هذه اللعبة وإنما يضع لها عدة ضوابط حتى لا تكون هناك أسبقية للفريق الذي سينفذ ركلة جزاء على حساب خصمه.

أولا، لابد أن تلعب الكرة للأمام، فلا يجوز تمريرها للخلف.

ثانيا، مسدد الركلة لا يجوز له لمس الكرة مرة أخرى إلا عندما تلمس لاعبا أخر سواء زميله أو خصمه.

ثالثا، لا يجوز للزميل دخول منطقة الجزاء إلا عندما تتحرك الكرة من مكانها.

كرويف

ولعل ركلة الجزاء الأشهر في التاريخ تنفذ بهذه الطريقة كانت في إحدى مباريات أياكس حين مرر الهولندي الطائر يوان كرويف الكرة لزميله قبل أن يتلقاها منه مرة أخرى ويسددها في المرمى.

وقد يكون هذا الفيديو هو لأقدم ركلة جزاء ممررة في التاريخ، هنري كوبنز لاعب بلجيكا يمرر لزميله في مباراة أيسلندا بتصفيات كأس العالم 1958.

أرسنال

في مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز ظن نجم فرنسا السابق روبرت بيريس أن الأمر سهلا فحاول تمرير الكرة بأسفل القدم لكنها لم تتحرك.

فلمسها مرة أخرى ليحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة للضيوف.