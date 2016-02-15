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ضبط 3 أطباء بالسويس هاربين من حكم قضائى فى قضية إهمال طبى

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ضبط 3 أطباء بالسويس هاربين من حكم قضائى فى قضية إهمال طبى ضبط 3 أطباء بالسويس هاربين من حكم قضائى فى قضية إهمال طبى
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالسويس من ضبط 3 أطباء صادر ضدهم حكم بالحبس سنتين، فى قضية إهمال علاج أحد شهداء ثورة 25 يناير فى السويس مما أدى إلى وفاته.

وكانت محكمة جنح السويس قد أصدرت فى جلستها بتاريخ 6 سبتمبر 2014، حكما فى القضية رقم 3483 جنح السويس لسنة 2014، وقضت بالسجن عامين للأطباء "حسن.أ" و"فرج.ع" و"أحمد.ع"، وإحالة 6 آخرين للمحكمة التأديبية.

وأشار على الجنيدى، والد الشهيد إسلام، إلى أن نجله أصيب بطلق نارى فى البطن مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير، وتسبب إهمال الأطباء بالمستشفى العام فى تأخر حالته، وتعثر علاجه حتى بعد نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى.

وقد أفاد تقرير الطب الشرعى بالإسماعيلية والتقرير الطبى الصادر من مستشفى القوات المسلحة، أن سبب تأخر الحالة طبيا والوفاة هو الإهمال الطبى والتقصير الذى ارتكبه الأطباء بمستشفى السويس العام خلال العلاج.

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مصر 365