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إزالة 116 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج خلال أسبوع

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إزالة 116 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج خلال أسبوع إزالة 116 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج خلال أسبوع
أكد المهندس مراد محمد حسين، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إزالة 116 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية خلال أسبوع، بمساحة 5 أفدنة و14 قيراطا و16 سهم على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية، مؤكدًا تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة لإزالة التعديات والمخالفات، حفاظا على الرقعة الزراعية للبلاد.
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