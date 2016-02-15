المجلس الرئاسي الليبي يعلن تشكيل حكومة وحدة معدلة

أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، مساء أمس، تشكيلًا معدلًا لحكومة وحدة بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع في البلاد.

وقال فتحي المجبري، أحد أعضاء المجلس الرئاسي في بيان تلفزيوني، إن قائمة بأسماء 13 وزيرا وخمسة وزراء دولة أُرسلت إلى البرلمان الليبي المعترف به دوليًا للموافقة عليها.

ولكن في علامة على استمرار الخلافات بشأن كيفية الجمع بين الجماعات اللييبة المتناحرة، رفض عضوان في المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء للمرة الثانية التوقيع على الحكومة المقترحة، وذلك حسبما أظهرت وثيقة نشرت على صفحة المجلس الرئاسي على موقع فيسبوك .

وتهدف خطة الأمم المتحدة التي شكلت بموجبها حكومة الوحدة إلى الجمع بين الجماعات المتحاربة في ليبيا والمساعدة في التصدي لخطر متزايد من جانب تنظيم “داعش”.

وقال المجبري إنه يدعو الليبيين، الذين عانوا من القتال، وأعضاء البرلمان، إلى دعم حكومة الوفاق الوطني التي ستوفر الإطار العملي لمحاربة الإرهاب.