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تموين المنيا يضبط 59 قضية في حملات لضبط الأسواق

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تموين المنيا يضبط 59 قضية في حملات لضبط الأسواق تموين المنيا يضبط 59 قضية في حملات لضبط الأسواق

أرشيفية

تمكنت مباحث بالمنيا، بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط 59 قضية في حملة تموينية لضبط الأسواق والحد من جشع التجار.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن المنيا، إخطاراً من مدير مباحث التموين، من ضبط 9 قضايا عدم الاعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا إدارة محل بدون ترخيص، و8 قضايا انتاج خبز ناقص الوزن، و3 قضايا عرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، و9 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 قضايا عدم نظافة ادوات العجين، و4 قضايا عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، قضيتين تجميع بطاقات تموينية ذكية، و5 قضايا عدم مزاولة نشاط بقالة تموينية.

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