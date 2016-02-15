ضبط 2 طن ذرة مجهولة المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 2 طن ذرة أصفر مجهول المصدر وطن علف وذلك قبل بيعهم فى السوق السوداء تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد باهر عدلى وكيل مباحث التموين يفيد من تحرير القضية 2549 جنح مركز الباجور لسنه 2016م ضد سامى.ع.أ.ع مسئول عن مصنع أعلاف بناحية مركز الباجور، وتم ضبط 2 طن ذرة صفراء مجهولة المصدر، والقضية 2550 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد عواطف.ع.م.أ مسئولة عن محل أعلاف بناحية مركز الباجور، وتم ضبط 1 طن نخالة خشنة مجهول المصدر، وذلك قبل بيعهم فى السوق السوداء تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.