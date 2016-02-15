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اليوم .. استكمال محاكمة السائقين المتهمين فى حادث "مقطورة المنيب"

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اليوم .. استكمال محاكمة السائقين المتهمين فى حادث "مقطورة المنيب" اليوم .. استكمال محاكمة السائقين المتهمين فى حادث "مقطورة المنيب"
تنظر محكمة جنح قسم الجيزة برئاسة المستشار مختار البديوى، اليوم الاثنين، ثانى جلسات محاكمة "محمد.ع" سائق و "محمد.س" المتهمين فى حادث سقوط مقطورة المنيب والذين يواجهون اتهامات بالقتل الخطأ، ما تسبب فى مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

كان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرين، جراء سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى، على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفيات الهرم وأم المصريين، ونقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أم المصريين.
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