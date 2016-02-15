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غدا.. أشعار "دانتى جابرييل روزيتى" فى جلسة القراءة الشعرية بمكتبة الإسكندرية

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غدا.. أشعار "دانتى جابرييل روزيتى" فى جلسة القراءة الشعرية بمكتبة الإسكندرية غدا.. أشعار "دانتى جابرييل روزيتى" فى جلسة القراءة الشعرية بمكتبة الإسكندرية
تنظم مكتبة الإسكندرية جلستها الشهرية للقراءة الشعرية باللغة الانجليزية الساعة الخامسة مساء غدا الثلاثاء، حيث يقوم المشاركون بقراءة مختارات من أشعار دانتى جابرييل روزيتي.

ويأتى تنظيم هذه القراءات بشكل دورى عقب النجاح الذى حققته جلسات القراءة المسرحية من ناحية، وملاحظة الاهتمام المتزايد بالشعر من جانب الجمهور وزيادة استفساراته عن الأنشطة الأدبية من ناحية أخرى. وتهدف تلك الفعاليات إلى تعريف الجمهور بالأعمال الأدبية والشعرية الهامة فى قالب اجتماعى مشوق.
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