أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 39 محكوم عليهم وتنفيذ 5 أحكام قضائية بشمال سيناء

Google+ Print
ضبط 39 محكوم عليهم وتنفيذ 5 أحكام قضائية بشمال سيناء ضبط 39 محكوم عليهم وتنفيذ 5 أحكام قضائية بشمال سيناء
أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء عن نتائج جهود قوات مديرية أمن شمال سيناء خلال الـ24 ساعة الماضية، والتى تمت تحت إشراف ومتابعة اللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء، وأوضحت المصادر أنه تم تنفيذ حملة لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط 5 أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة أول العريش.

وضبط 39 شخصا محكوم عليهم، بينهم حضر من تلقاء نفسه المحكوم عليه "ص ح ف" بدون عمل، مقيم بدائرة قسم شرطة نخل فى القضية رقم 109 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الحسنة (سرقة بالإكراه) المقيدة برقم 187 لسنة 2013 كلى شمال سيناء حصر رقم 170 لسنة 2013 غيابيا بالسجن المؤبد بجلسة 1/6/2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365