ضبط 39 محكوم عليهم وتنفيذ 5 أحكام قضائية بشمال سيناء

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء عن نتائج جهود قوات مديرية أمن شمال سيناء خلال الـ24 ساعة الماضية، والتى تمت تحت إشراف ومتابعة اللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء، وأوضحت المصادر أنه تم تنفيذ حملة لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط 5 أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة أول العريش.

وضبط 39 شخصا محكوم عليهم، بينهم حضر من تلقاء نفسه المحكوم عليه "ص ح ف" بدون عمل، مقيم بدائرة قسم شرطة نخل فى القضية رقم 109 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الحسنة (سرقة بالإكراه) المقيدة برقم 187 لسنة 2013 كلى شمال سيناء حصر رقم 170 لسنة 2013 غيابيا بالسجن المؤبد بجلسة 1/6/2013.