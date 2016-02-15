بالصور.. محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى طلخا للتحقيق فى جولة بمنتصف الليل

فى جولة مفاجئة بالساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، جاب حسام الدين أمام محافظ الدقهلية، عدد من المستشفيات والإدارات على رأسها مستشفى طلخا المركزى منذ قليل، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تفقد خلالها أقسام "الطوارئ، حجره الأشعة وحده المناظير، والنساء الولادة، وغرفة العمليات، والعناية المركزه للقلب، والباطنة، وغرفة التحميض، بنك الدم".

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة لجميع المستشفى وتوفير وسائل الأمان والحماية وإصلاح وصيانة المبنى والاهتمام بالأثاث الخاص بحجرات المرضى والاستقبال.

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والتقى محافظ الدقهلية خلال الجولة بعدد من المرضى واطمئن على حالتهم الصحية واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الصحية، وتفقد شباك التذاكر الخاص بالمرضى ووجه لوكيل وزارة الصحة بنقل شباك التذاكر ليكون بغرف الكشف للتسهيل على المرضى وتابع دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالأطباء والموظفين وأحال بعض المقصرين للتحقيق والإيقاف عن العمل، ومنهم المدير الإدارى بإيقافه عن العمل والتحقيق معه، ومجازاة الاطباء الذين خرجوا بدون أذن وعدم تواجدهم بعملهم ليخصم 5 أيام من راتبهم وخصم 5 أيام من مسؤلة التمريض وتحويل العاملين الغائبين عن العمل للتحقيق.

وأشار المحافظ إلى أنه لا تهاون فى التقصير، ووجه خلال الجولة لوكيل وزارة الصحة بتكثيف النظافة المستمرة وغلق سلة المهملات وأبدى عن عدم رضاه عن مستوى النظافة، ووجه بخصم 25% من مستحقات شركة النظافة وتوجيه انظار شديد اللهجة لهم.

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ووجه محافظ الدقهلية، بعدم ترك البلوعات بدون غطاء كما وجه الأطباء بالالتزام بالزى الطبى المخصص له، وولاحظ وجود توتوك داخل المستشفى ووجه لمدير إدارة المرور بمصادرته والتحفظ عليه.

وخلال الجولة ايضا تفقد محافظ الدقهلية المبنى خلف المستشفى ووجد نفايات ومخلفات المستشفى ووجه سيادته على الفور لمدير المستشفى ووكيل وزارة الصحة ورئيس مركز مدينة طلخا بإزالتها فورًا ووضع تصميم هندسى باعتبار هذا إهدار مال عام.

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وجه محافظ الدقهلية للمقاول المسئول عن صيانة المبنى انذار شديد اللهجة وإعادة النظر فى التعامل معه، كما وجه إلى وكيل وزارة الصحة إلى توفير جهاز ايكو رسم القلب خلال أسبوعين، كما طالب وكيل وزارة الصحة بتواجد الدكتور هشام مسعود وكيل المديرية مع مدير المستشفى لرفع كفاءة المستشفى خلال أسبوعين وأكد بتكرار زيارته إلى مستشفى طلخا للتأكد من تلافى الملاحظات.

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وأكد المحافظ على استمرار التصدى لمواجهة كافة أشكال القصور والإهمال فى جميع قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء ومحاسبة المقصرين حرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأجهزة التنفيذية فى انحاء المحافظة وأكد أن هدفنا تقديم خدمة علاجية ورعاية متميزة للمرضى لافتا إلى أهمية رفع كفاءة الأطباء والتمريض.



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