صحة الشرقية: خط سير للمريض بمجرد دخوله الاستقبال طبقا لمعايير الجودة

أكد الدكتور صلاح حسن، مدير مستشفى فاقوس العام، أنه تم عمل خط سير للمريض بمجرد دخوله المستشفى منذ دخوله قسم الطوارئ طبقا لمعايير الجودة الطبية وقياسات مكافحة العدوى، حتى يتم تقديم خدمة طبية جيدة وآمنة.

وأضاف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، نائب مدير المستشفى ومدير الطوارئ فى تصريح خاص، أن قسم الاستقبال بعد تطويره يعد نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المستشفى، لأنه مزود بغرفة لتصنيف وفرز الحالات وغرفة أخرى للإنعاش القلبى الرئوى مزودة بجميع أجهزة إنعاش القلب، بالإضافة لغرفة أخرى للتعامل مع حالات العظام والكسور.

وأضاف الدكتور عصام فرحات، مدير عام إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية، أنه جار تنفيذ خطة تطوير خاصة بمديرية الصحة بالشرقية من شأنها العمل على زيادة عدد أسرّة العنايات المركزة والحضانات وأقسام الحروق.

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