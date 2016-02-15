العثور على 5 سيارات ودراجتين ناريتين مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية

عثر ضباط مباحث الأقسام والمراكز وضباط المرور ومباحث قسم مكافحة سرقات السيارات بالإسماعيلية، أثناء تفقدهم الحالة الأمنية داخل المحافظة على عدد من السيارات والدراجات النارية مبلغ بسرقتها.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الخدمات الأمنية المعينة بخدمة نقطة إعاقة الرياح ــ دائرة مركز القنطرة غرب بضبط السيارة رقم 153397 ملاكى الشرقية قيادة "إيهاب .ص. س" 35 سنة مدرس مقيم المساعيد ــ شمال سيناء، وبحوزته رخصة تسيير للسيارة باسم حسن عطية محمود حسانين، والمدون بها رقم الشاسيه مغاير للرقم الموجود بالسيارة وبالكشف الفنى عن السيارة برقمى الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 32181 لسنة 2014 جنح قسم الهرم.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث إدارة مرور الإسماعيلية أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بدائرة المدينة، من العثور على دراجة نارية بدون لوحات معدنية ماركة دايو حمراء اللون بناحية منطقة الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث، وبالكشف عنها برقمى الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1216 لسنة 2012 جنح قسم ثالث، ودراجة نارية أخرى بدون لوحات معدنية ماركة هوجان بناحية منطقة عرايشية مصر ــ دائرة قسم ثان، وبالكشف عنها برقمى الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4546 لسنة 2014 جنح قسم ثان.

كما أضاف الإخطار أنه أثناء مرور رئيس قسم مكافحة سرقات السيارات بالمديرية لتفقد الحالة الأمنية وفحص السيارت المتروكة بناحية الطريق الدائرى تقاطع شارع شبين ــ دائرة قسم ثان تم العثور على السيارة رقم 9796 ط ص ر أجرة الإسماعيلية ماركة هيونداى موديل 2006 برتقالى اللون، وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7904 لسنة 2011 جنح مركز أبوصوير.

وأثناء مرور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة فايد لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تم العثور على السيارة رقم 174 م و ص نقل القاهرة ماركة تويوتا بيضاء اللون، وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 534 لسنة 2016 جنح قسم القطامية ــ القاهرة وعثر ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير لتفقد الحالة الأمنية بناحية المستقبل ــ دائرة المركز تم العثور على السيارة رقم 118239 ملاكى الإسماعيلية ماركة فيرنا رصاصى اللون، وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2555 لسنة 2016 جنح مركز الصف – الجيزة.

كما عثر ضباط قسم مكافحة سرقات السيارات بالمديرية بناحية بنزينة طايع طريق بورسعيد – دائرة مركز أبوصوير على السيارة رقم 248 م ف أ ماركة فيرنا موديل 2009 بيضاء اللون، بالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 294 لسنة 2014 جنح مركز أبوصوير.

تم التحفظ على السيارات والدراجات التى تم العثور عليها، وجار استدعاء أصحابها لاستلامها بعد إخطار النيابة العامة بوقائع العثور.