ضبط كرتونة بداخلها 800 قرص مخدر بقطار الصعيد "القاهرة - أسوان"

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، برئاسة المقدم فهد محمود، من العثور على كرتونة تحتوى على أقراص مخدرة بقطار الصعيد.

تلقى اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إخطارا يفيد بأنه أثناء توقف القطار رقم 832 (القاهرة / أسوان) بمحطة سكك حديد قنا، وبملاحظة الحالة الأمنية عثر على كرتونة أعلى رف العربة الخامسة من تشكيل القطار، وبفحصها تبين أن بداخلها 400 قرص من عقار الترامادول، و400 قرص من عقار التامول المدرجين بجدول المخدرات.. وبإجراء التحريات السرية لم يستدل على مالكها.

تحرر المحضر رقم 2/89 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وأرسل بالحرز لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.