فيفى عبده:رقصت للعظماء ويتبقى البيت الأبيض.. والإبراشى:"هتحلى أزمات كتير"

قالت الفنانة فيفى عبده، إنها بدأت الرقص من الشارع ووصلت لجميع الأماكن ولم يتبقى أمامها إلا البيت الأبيض، مضيفة: "كنت راقصة كبيرة، وكنت أرقص لعظماء القوم فى العالم واتجهت للتمثيل حتى يعرفنى الناس أكثر".

وقالت "فيفى عبده"، فى حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"،:" بدأت الرقص من الشارع وكان ناقص أروح أرقص فى البيت الأبيض"، ليرد الإبراشى:"ياريت كنتى هتحلى أزمات كتير".

وأشارت إلى أن بعض فنانات الجيل الجديد لا تحترمن الجيل القديم فى الأسماء أو التعامل، وهناك مصالح بين بعض الفنانات والمنتجين، والاسم لم يعد مهماً لكن الأهم دور الفنان ومضمون عمله الفنى.

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