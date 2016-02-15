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حظك اليوم برج الثور الاثنين 15/2/2016

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 15/2/2016 حظك اليوم برج الثور الاثنين 15/2/2016
برج الثور على الصعيد المهنى: كنت شخصًا مع الطبيعة جيدًا وكنت أيضًا فراشة اجتماعية فى علاقتك، اليوم سيكون هادئًا لك فى عملك ومكافأة تنتظرك قريبًا، قد تتلقى أيضًا نصيحة رائعة لتعزيز الثقة وتحقيق أكثر بكثير مما كنت يمكن أن تحقق بنفسك!

على الصعيد العاطفي: فى يوم مثالى لتنقية الأجواء والحصول على جميع القضايا الكامنة علاقتك إلى العلن، تنقية الهواء هو ممارسة تشتد الحاجة إليها إن كنت قد أجلتها من قبل، سوف تساعد على تطهير علاقتك وبث حياة جديدة فى ذلك، نتوقع أن تتمتع ببعض فتة رومانسية كبيرة نحو نهاية اليوم.

برج الثور على الصعيد الصحي: عليك أن تكون حذرًا حول ما تأكله اليوم، مشاكل فى المعدة وعسر الهضم شائعة، ولكن فى بعض الحالات، فإنها قد تتطور إلى شيء أكثر خطورة، تجنب الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة السكرية. الذين يعانون من حالات صحية مزمنة قد تواجه هجوما حادا إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، يشار إلى أهمية التمارين الخفيفة لهذا اليوم.
>توقعات علماء الفلك لبرج الثور: سوف تكون لديك ثقة اليوم، وخطورة هذا هو أنه قد تنتهى علاقتك بشخص ليس لديه مصلحة فى القلب، لذلك تأكد من الشخص قبل أن ترتبط به، إذا كان هناك خلاف فى الأيام القليلة الماضية سواء فى البيت أو فى العمل، واليوم هو يوم عظيم لتوسيع علاقاتك.

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مصر 365

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