أخبار ليبيا اليوم..الحكومة الليبية: نبذل جهودا لحل أزمة الدقيق فى البلاد

ركزت أخبار ليبيا اليوم على ما أعلنته الحكومة الليبية بأنها تبذل جهودا لحل أزمة الدقيق فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم ما كشفته مصادر ليبية بشأن إبرام اتفاقية مع مصر لإرسال شحنة كبيرة من الدقيق.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم ما قالته الحكومة الليبية المؤقتة بأنها تبذل جهودا لحل أزمة سلعة الدقيق فى المدن الليبية، حيث وصلت إلى مخازن الاقتصاد بمدينة البيضاء صباح اليوم الأحد عدد (23) شاحنة محملة بعدد (1380) طن من سلعة الدقيق أى بعدد (27600) كيس.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم ما أفاد به مدير مراقبة الاقتصاد بمدينة البيضاء أحمد اسحيب فى تصريحات صحفية أن هذه الكمية من ضمن كميات ستأتى تباعاً من مصنع الجودة بمدينة سلوق بعد استكمال الإجراءات المالية الخاصة بها وإن المخزون الحالى سيغطى احتياجات المواطن بمدينة البيضاء وشحات وضواحيهن حتى 31 مارس المقبل.

كما أفاد عبد المولى الفاخرى مندوب مصنع الجودة لصناعة الدقيق بأن المصنع على استعداد تام لتوفير سلعة الدقيق لكافة المدن الليبية وإن إدارة المصنع تبذل قصار جهدها من أجل حل الأزمة الحالية التى بدأت بالانفراج.

فيما ركزت أخبار ليبيا اليوم على ما كشفته مصادر مطلعة فى الحكومة الليبية المؤقتة عن إبرام اتفاقية مع مصر لإرسال شحنة كبيرة من الدقيق.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الليبية إن السلطات المصرية سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة 700 مقطورة عن طريق معبر أمساعد البرى. وأوضحت المصادر أن هذه الشحنة جاءت بعد الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لجمهورية مصر العربية.

يشار إلى أن أزمة الدقيق المدعم من الدولة عادت من جديد إلى ليبيا، فيما أرجعه مسئولون إلى توقف صندوق موازنة الأسعار عن شراء الدقيق من شركات المطاحن الخاصة والعامة، بسبب شح السيولة النقدية ومطالبة الشركات بالديون المتراكمة المستحقة لدى الحكومة.