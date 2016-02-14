مواجهات عنيفة بين شباب قرية "نحالين" جنوب الضفة المحتلة وجنود الاحتلال

>اندلعت مواجهات عنيفة الليلة بين شباب قرية "نحالين" جنوب غربى بيت لحم، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتى استخدمت خلالها الرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع، فيما لم يبلغ بعد عن إصابات.

يأتى ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال ولليوم السابع على التوالى حصار قرية "نحالين"، مستهدفة السكان والتجار بهدف التضييق عليهم واستفزازهم بكافة الطرق وتمنع إدخال البضائع والمواد الغذائية.

وأفادت مصادر من القرية بأن المواجهات مازالت جارية، فيما يرد الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه الجنود والدوريات الإسرائيلية.