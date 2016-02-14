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رئيس وزراء الكويت: العقاب لأى مسئول غير قادر على تطبيق سياسة ترشيد الانفاق

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رئيس وزراء الكويت: العقاب لأى مسئول غير قادر على تطبيق سياسة ترشيد الانفاق رئيس وزراء الكويت: العقاب لأى مسئول غير قادر على تطبيق سياسة ترشيد الانفاق
أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أن أى مسئول فى الجهاز الإدارى غير قادر على تطبيق سياسة ترشيد الانفاق ووقف الهدر سنتخذ بحقه أقصى العقوبات وسنقوم بانهاء خدماته كبر كان أو صغر، مشددا على انه لن يشاور احدا فى ابعاد المقصرين، فالجميع الآن على المحك وزراء ومسئولين، إن لم يستطع أى منهم تحقيق رؤيتنا فى الترشيد ووقف الهدر فلا مكان له بيننا.

وقال خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة موضوع اصلاح الاوضاع الاقتصادية "المسئولية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية " ولن نستطيع الإصلاح ما دام هناك جهاز حكومى غير قادر وادارة مترهلة ، علينا ان نبتدئ بالإصلاح بخطوات موزونة تعالج الترهل وتقضى على كل ما يعطل ما ننشده من اصلاح ودون المساس بحقوق المواطن وأجيالنا القادمة.

ودعا الشيخ جابر المبارك النواب واعضاء اللجنة المالية البرلمانية الى ان يضعوا الكويت نصب اعينهم، مشيرا إلى أن هناك دولا اتخذت الاجراءات التصحيحية وبدأت بالإصلاح .

وأشاد بجلسة مناقشة الأوضاع الاقتصادية الاسبوع الماضى مشيدا بكلمات النواب والتى كانت تصب فى مصلحة الكويت ، كما أشاد بكلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم فى ذات الجلسة.

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مصر 365