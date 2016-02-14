صور| مقتل جميع أعضاء فرقة «فيولا بيتش» البريطانية

أكدت وسائل الإعلام السويدية، الأحد، مقتل أعضاء الفرقة البريطانية فيولا بيتش لموسيقى الروك الـ4 ومديرهم إثر انقلاب سيارتهم في السويد، فيما يتم التحقيق في الحادث.

وأكدت الشرطة السويدية العثور على الرجال قتلى في قناة في سودرتاليه قرب ستوكهولم، وأن أعمارهم تتراوح بين 20 و35 عاماً وهم من بريطانيا، وسقطت سيارتهم من الطريق على ارتفاع 26 م في القناة عندما كان الجسر مفتوحاً صباح السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة: “لسبب ما مرت هذه السيارة عبر المتاريس وسقطت من على الجسر إلى قناة سودرتاليه، التحقيقات حتى الآن تشير إلى أنه لم تكن هناك أي مشاكل مع المتاريس، كانت سيارات أخرى توقفت أمامها”.