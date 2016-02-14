مصرع شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة على قيراط أرض بالأقصر

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، مساء اليوم الأحد، فى مشاجرة بالأسلحة النارية على قطعة أرض زراعية بين أبناء العمومة بنجع العوايدة التابع لمدينة الزنية بمركز طيبة.

ومن جانبه قال شاهد عيان على الواقعة، إن الشجار دار بين أبناء عاشور سليمان وبدرى عبد الحكيم وهم أبناء عمومة، حيث أصيب شخصين من الطرف الأول، ولقى عبده بدرى عبد الحكيم 40 عاما مصرعه من الطرف الآخر.

وأكد اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، أنه تمت السيطرة على المشاجرة وفرض كردون أمنى بالمنطقة لمنع تزايد الاشتباكات بين الطرفين، وجارى اتخاذ اللازم قانونيا.