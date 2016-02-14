بلاغ سلبى بالاشتباه فى سيارة متروكة أمام إحدى بوابات منطقة حدائق الأهرام

أثار الاشتباه فى سيارة متروكة أمام إحدى بوابات حدائق الأهرام بطريق الفيوم الصحراوى، الذعر للمواطنين،وأبلغت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، التى دفعت بخبراء المفرقعات وبصحبتهم أجهزة كشفية وكلب مفرقعات، وبالفحص تبين خلوها من أى مواد متفجرة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة، بالاشتباه فى سيارة متروكة أمام منطقة حدائق الأهرام، وتم الدفع بخبراء المفرقعات بقيادة العقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات؛ للقيام بعمليات الفحص والتعقيم بواسطة الكلاب والأجهزة الكشفية، وتبين سلبية البلاغ.