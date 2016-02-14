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العثور على نقوش آثرية بمدينة أجدابيا الليبية تعود للقرن الأول الميلادى

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العثور على نقوش آثرية بمدينة أجدابيا الليبية تعود للقرن الأول الميلادى العثور على نقوش آثرية بمدينة أجدابيا الليبية تعود للقرن الأول الميلادى

>قال مراقب آثار بنغازى فتحى الساحلى، إنه تم العثور على نقوش آثرية بمدينة أجدابيا الليبية تعود للقرن الأول الميلادى، وأضاف الساحلى، فى تصريح صحفى اليوم، أنه تم العثور على نقوش آثرية فى منطقة أرض الصبيحات - بالقرب من المقبرة - بمدينة أجدابيا تعود للقرن الأول الميلادى .

وأوضح مراقب آثار بنغازى فتحى الساحلى أن النقوش التى تم العثور عليها ترجع للقرن الأول الميلادى قام بها جنود رومان من أصل سورى كانت وظيفتهم حماية الآبار وصهاريج المياه فى مدينة كوزنيولانوم “أجدابيا” فى ذلك الوقت.

وأوضح الساحلى أن أهمية هذا الموقع يكمن فى أن الآبار تقع فى ملتقى طريق ساحل سرت وطريق القوافل المؤدى إلى الصحراء والواحات الثلاثة (جالو - أوجلة - جخرة).
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