السعودية تعين رئيسا جديدا لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، السعودية ، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند، قرارًا، بإعفاء مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمنطقة الرياض، عبد الله بن صالح الفواز، من مهامه، وتكليف الشيخ تركى بن عبد الله الشليل، بدلا منه.

ويأتى هذا القرار بعد تسجيل الرئاسة العامة للهيئة عددًا من الوقائع التى اتهم فيها منسوبو الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمنطقة الرياض بالتجاوز.

ويُعد مقطع فيديو “فتاة النخيل مول” إحدى أهم وقائع التجاوز بحق منسوبى الهيئة بالرياض؛ حيث تم تداوله على نطاق واسع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه فتاة تهرول بين تجمهر للمارة فى أحد شوارع مدينة الرياض، فرارا من مطاردة منسوبى الهيئة.

وقال المتحدث الرسمى لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ محمد السبر، إنه تم فى حينه تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة من جميع جوانبها، وتبيَّن من خلال التحقيق أن الفتاة ارتكبت مخالفة تستوجب استيقافها، إلا أن فرقة الهيئة لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بآلية الضبط والاستيقاف؛ مما ترتب عليه تصعيد الموقف.

وأشار السبر إلى أن الرئاسة العامة اتخذت العقوبات اللازمة فى حق منسوبيها المشاركين فى الواقعة وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، وذلك قبل أن تصدر الرئاسة العامة للهيئة قراراها الأخير بإعفاء مديرها بالرياض من منصبه.