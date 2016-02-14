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اختبار منزلى يكشف سرطان الرئة فى 10 دقائق باستخدام اللعاب

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اختبار منزلى يكشف سرطان الرئة فى 10 دقائق باستخدام اللعاب اختبار منزلى يكشف سرطان الرئة فى 10 دقائق باستخدام اللعاب
طور فريق من العلماء بجامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس الأمريكية مؤخراً اختبارا جديدا يكشف عن الإصابة بسرطان الرئة من خلال تحليل اللعاب لتظهر النتيجة خلال 10 دقائق فقط.

ويعتمد التحليل الذى يتم إجراؤه داخل المنزل ودون الحاجة للذهاب للمعمل، على البحث عن الحمض النووى DNA الخاص بسرطان الرئة، والذى يعد من أخطر الأورام القاتلة وينتشر بين المدخنين بشكل خاص.

وأكد التقرير بساطة ودقة الاختبار العالية إضافة إلى تكلفته الزهيدة، حيث يبلغ سعره 15 جنيها استرلينيا فقط.

وأكد الباحثون أن هذا الاختبار سيساهم فى الكشف المبكر عن سرطان الرئة، وبالتالى يمكن السيطرة على المرض ومنعه من التطور بشكل سريع، ومن المنتظر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية الخاصة بالاختبار الجديد خلال هذا العام على بعض المرضى الصينيين المصابين بسرطان الرئة.

وأعلنت هذه النتائج أيضا خلال اللقاء السنوى الذى عقدته مؤخرا الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم.

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