«روسيا» تهدد السعودية حال دخولها سوريا دون التنسيق مع الجيش الروسي

أوضحت موسكو، أن مقاتلاتها العسكرية سو – 24 و سو – 34 ستستمر فى القيام بعمليات جوية قتالية من القاعدة الجوية السورية “حميميم” لضرب معاقل تنظيم “داعش” الإرهابى.

وحسب «سبوتنيك»، فإن توغل القوات البرية السعودية والتركية داخل الأراضى السورية بدون التنسيق مع الحكومة السورية والجيش الروسى، سيكون له عواقب وخيمة للغاية واندلاع مواجهات عسكرية.

وأضافت الوكالة ، أنه لن يكون هناك طريق آخر أمام المقاتلات الروسية سوى الدفاع عن الخبراء الروس المتواجدين منعا لتعرضهم لأى خطر، وهذا سيخلق معركة شرسة بين الجيش الروسي والقوات التركية والسعودية.