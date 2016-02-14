هذه أشهر الثنائيات الرومانسيّة بين النجوم الأتراك في "يوم الحب"

بمناسبة يوم الحب، رصدت "سيدتي التركية" لكم أشهر وأقوى وأحدث الثنائيات الرومانسية لمشاهير تركيا.

فمن أجمل ثنائي رومانسي تركي بين مشاهير تركيا ؟

-تحت تأثير مطاردة صحافة الباباراتزي المستمرة للثنائي الرومانسي التركي الممثل كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا في «القبضاي» وإيزيل في «إيزيل» وخطيبته الممثلة الشقراء سنيم كوبال الشهيرة بنور في «أسرار البنات» اللذين لم يكملا بعد العام ونصف العام معاً، اضطرّ كينان إلى الإفصاح أخيراً عن معلومة مفادها أنهما أخيراً اختارا موعداً لزواجهما الذي تحدّد مساء 21 مايو (أيار) المقبل للمقرّبين منه الذين سرّبوا الخبر سريعاً للصحافة فتناقلته باهتمام.



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-في كواليس الموسم الثاني من المسلسل الرومانسي الكلاسيكي «طائر النمنمة»، ولدت فجأة بطريقة عفوية قصة حب جديدة بين بطله النجم بوراك أوزيجفيت الشهير ببالي بيك، وبطلته النجمة التركية الحسناء فخرية أفجين الشهيرة بنجلاء.

-اعترف لأول مرة الممثل التركي إنجين أوزتورك الشهير بسليم في «فاطمة» وبالأمير سليم بالموسم الرابع من «حريم السلطان» بأنه يشعر لأول مرة بالحب الحقيقي في حياته وقلبه بعد وقوعه بغرام الحسناء التركية إيديل فيرات، الحبيبة السابقة لزميله النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند.

-بعد أسابيع من اختيار شركة MAVi التركية للجينز النجمة ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم وجهاً إعلامياً لمنتجاتها النسائية، استبدلت وجهها الإعلامي الرجالي لمنتجاتها الرجالية النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، بالنجم التركي كرم بورسين إثر نجاحه في مسلسليّ «ما وراء الشمس» و«مسألة شرف». وصور الاثنان معاً جلسات تصوير فيديو وفوتغراف مشتركة، فتعارفا أكثر، وأصبحا صديقين مقربين، وسرعان ما تطورت علاقة الصداقة بينهما إلى حب متين.

- حدث ما توقعته الصحافة التركية وحدد النجم التركي كيفانش تاتليتوغ مساء 19 فبراير موعداً لحفل زفافه على حبيبته مصممة الأزياء باشاك ديزير بعد أن أصبح مستعداً نفسياً لهذه الخطوة المصيرية.

أصبح أحدث زوجين في الوسط الفني التركي الممثلة التركية سيلين سويدر الشهيرة بنهاد في الموسم الثالث من «ليلى» وزوجها أورين فرانسيز طليق مصممة الأزياء التركية باشاك ديزير، حبيبة الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ حالياً، من أشهر الثنائيات الرومانسية في تركيا بعد أن تزوجا فجأة قبل نهاية عام 2015 الفائت بحفل عائلي بسيط بعيداً عن الأضواء. وصرحت سيلين سويدر مؤخراً بسعادة: الزواج ممتع جداً.



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-الممثلة بورتشن ترزي أوغلو الشهيرة بنسرين في «الرحمة» تعيش قصة حب مع الممثل إلكر كاليلي، بطل المسلسل التركي الناجح «بويراز كاراييل» الذي تستمتع بورتشن بمشاركته بطولته. وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً أكبر بعد كشف الصحافة التركية لحبهما الوليد.

-تجاوزت الممثلة التركية الشابة سيدا جوفين الشهيرة بمرام في «فاطمة» سريعاً أزمة طلاقها من عريسها المغني والممثل كريم جيم قبل مضي عام على زفافهما الذي تم في القنصلية التركية بباريس، وذلك عبر حبها للممثل التركي الشاب أونور تونا بطل المسلسل التاريخي المشوق الناجح «فلنتينا». ويؤكد أصدقاء مقربون لهما أنهما في طريقهما للزواج، خاصةً بعد تصريح سيدا جوفين أن عائلتيهما تعارفتا وارتبطتا بعلاقة طيبة ورائعة، وأنها مع أونور تشعر بالسعادة والثقة.

-بعد انفصال مؤقت لم يدم سوى أسابيع قليلة، حددت الممثلة التركية ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو موعد زواج سريعاً لها مع خطيبها المغني التركي الوسيم مراد دالكيليتش الذي لم يقو على فراقها فعاد إليها، وعجّل زواجه بها في نهاية عام 2015 قبل حدوث خلاف جديد بينهما.

وأقرت ميرفي باعتراف عاطفي لها بأنها سعيدة في زواجها لأقصى درجة، وعاجزة عن وصف إحساسها بكلمات ما.

-عندما شارك الممثل التركي سارب ليفيند أوغلو الممثلة التركية الحسناء بيرجا أكالاي بطولة مسلسلهما العائلي «الآغا الصغير»، وأدّيا دوريّ والديّ الممثل الصغير أمير بيركه الشهير بعثمان، شعر بعد نجاحهما كعائلة درامية إنهما مناسبان جداً بالواقع كعائلة حقيقية، وأحبا بعضهما خفية في كواليس المسلسل حتى تيقنا من قوة مشاعرهما فأعلنا خطبتهما وزواجهما في عام 2015 خلال تصويرهما الموسم الثاني من «الآغا الصغير».

-صعد الممثل التركي الوسيم أنجين هيبيليري الشهير براكان أولى سلالم النجومية والشهرة عندما اختارته صديقته بيرين سات ليشاركها بطولة مسلسلها التشويقي المثير «الانتقام». خلال أحداث المسلسل، عاش قصة حب درامية مع الممثلة التركية الشابة بيزا شركجي. وتحوّل حبهما الدرامي إلى حب حقيقي في أشهر قليلة فأقاما حفل زفافهما في مايو (أيار) 2015 .

-بعد مرور سنوات على طلاقها من الممثل التركي بورا غولسوي الشهير بمؤيد وفشل قصص حبها التالية لانتهاء زواجها الأول والوحيد، وجدت النجمة التركية بورجو كارا الشهيرة بزينب حبها الحقيقي أخيراً مع مخرج الإعلانات التركي فيرات بارلاك، وارتداؤها خاتم خطبة ماسياً يؤكد أنهما في طريقهما للزواج بأي وقت هذا العام.

-بعد قصة حب طويلة مستمرة من سنوات، تزوجت الممثلة التركية سعاديت أكسوي الشهيرة بصادقة في «حريم السلطان» أخيراً من حبيبها بامير كيرانير فجأة. وتعيش سعاديت حالياً أجمل أيام حياتها، متفرغة لحياتها الزوجية في عامها الأول ولا تفكر بالارتباط بمسلسل درامي.



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-من 7 أغسطس (آب) 2009 ليلة زواج الثنائي النجم التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان والنجمة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة، وبعد مرور 7 سنوات على زواجهما، وإنجابهما نجلهما الوحيد علي، مازالا أشهر وأسعد زوجين وثنائي في تركيا .

-النجمة التركية الشهيرة خديجة شندل الشهيرة بديلا هانم وبرفيف في «لعبة القدر» لم تفرض ظروف عملها على حبيبها الممثل التركي بوراك ساياشار. فوافقت على الزواج منه بالوقت الذي حدده لتتويج قصة حبهما الطويلة التي استمرت خمس سنوات متواصلة وتزوجا في أواخر عام 2015 الفائت.

-وأخيراً، بعد قصة حب طويلة دامت خمس سنوات كاملة، توجت الممثلة التركية سلمى أرجتش الشهيرة بالسلطانة خديجة في عام 2015 الفائت حبها لخطيبها جان أوز بالزواج في مسقط رأسها في ألمانيا حيث مازالت تعيش عائلتها هناك.

-بعد سنوات من العزوبية، تزوج أخيراً الممثل والمغني التركي يافوز بنغول الشهير بفرات في «الوردة السوداء ـ ورد وشوك»، وبغالب في «رماد الحب» الممثلة الصاعدة الجميلة أويكو غورمان في نهاية عام 2015 بعد قصة حب عاصفة، رغم فارق السن بينهما، حيث يكبر يافوز أويكو ببضع سنوات.

-النجمة التركية الشابة نسليهان أتاغول والنجم التركي الشاب قادر دولو جمعتهما الصداقة فترة طويلة بحكم انتمائهما للوسط الفني التركي، إلا أن أداءهما أول بطولة درامية مشتركة لهما في مسلسل «فاتح حربية» قربهما عاطفياً، وتحول الحب الدرامي إلى واقع في أسابيع قليلة، ودام عشقهما عامين كاملين حتى توجاه بحفل خطوبة رسمي بسيط وسط أصدقائهما ودعا فيه عام 2015.



تابعوا تحقيق: هؤلاء هم أشهر الثنائيات الرومانسية في تركيا في يوم الحب كاملاً في العدد 1823 من مجلة "سيدتي".

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