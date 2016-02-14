رئيس الصومال: مقاتلون من بوكو حرام تدربوا في الصومال

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال مؤتمر أمني في ألمانيا يوم الأحد إن مقاتلين من جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة تدربوا في الصومال على الساحل الشرقي لأفريقيا قبل العودة إلى غرب أفريقيا.

وقال محمود إن الصومال – الذي يعاني من الخلافات الداخلية السياسية والفساد وهجمات حركة الشباب المتشددة – حقق في الآونة الأخيرة تقدما بسيطا نحو إقامة نظام سياسي فعال.

وقال “من دون استقرار الصومال ستظل منطقة القرن الأفريقي بأكملها غير مستقرة وكذلك القارة بأكملها بوجه عام. هناك قرائن وأدلة على أن (مقاتلي) بوكو حرام تدربوا لبعض الوقت في الصومال ثم عادوا إلى نيجيريا.”

وتابع قوله متحدثا باللغة الانجليزية “الإرهابيون مرتبطون ببعضهم إنهم مرتبطون ومنظمون للغاية.. ولهذا ينبغي أن يكون العالم منظما أيضا.”

ولم يتضح من تصريحاته إن كان يعتقد أن حركة الشباب لا تزال تدرب مقاتلي بوكو حرام الذين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية.

وتريد حركة الشباب الصومالية التي لها صلات بتنظيم القاعدة الإطاحة بالحكومة الصومالية وفرض تفسيرها المتشدد للإسلام وأعلنت مسؤوليتها عن تفجير هذا الشهر تسبب في إحداث فتحة في جسم طائرة.