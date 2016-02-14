ضبط 22 طن أسماك مملحة فاسدة فى حملة تموينية بميناء الأتكة

تمكنت مباحث التموين فى السويس بقيادة العقيد يوسف حمدين، رئيس المباحث من ضبط 22 طن أسماك مملحة فاسدة، و40 جوال ملح سياحات محظور استخدامها فى الأطعمة، وذلك فى حملة تموينية مكبرة بميناء الأتكة.

كانت معلومات أمنية قد وردت لمباحث التموين، تفيد بقيام بعض باعتزام بعض التجار توزيع كمية كبيرة من الأسماك المملحة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، والمخزنة بالميناء بعد تمليحها باستخدام ملح السياحات، والمحظور استخدامه فى تصنيع المواد الغذائية لخطورته على الصحة العامة.

وتمكنت الحملة برئاسة مفتشى التموين هانى غلاب ومحمد عبد الوهاب، من ضبط 760 صفيحة ملوحة فاسدة تزن كل صفيحة 30 كيلو، و40 شكارة ملح سياحات محظور تداوله واستخدامه فى أغراض التصنيع الغذائى، ويستخدم فقط فى الأغراض الصناعية ودباغة الجلود.

وأوضح مصدر بإدارة التفتيش بمديرية التموين، أن التجار يستخدمون ملح السياحات فى تمليح الأسماك، نظرا لانخفاض سعره مقارنة بملح اليود الغذائى، ويسبب ذلك الملح الإصابة بسرطان الكبد لاحتوائه على مواد سامة تختزن فى الكبد والمعدة وتسبب أمراض السرطان والفشل الكلوى.