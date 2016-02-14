مديرو البنك الإفريقى للتنمية يؤكدون للسيسى تنفيذ مزيد من المشروعات بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الأحد، وفداً من كبار المديرين التنفيذيين للبنك الإفريقى للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لدور البنك الإفريقى للتنمية فى تمويل المشروعات التنموية بمختلف القطاعات بما يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين.

كما أشاد الرئيس بالتعاون القائم مع البنك وما أبداه من ثقة فى خطة مصر التنموية، والتى انعكست فى الموافقة على القرض الميسر الذى حصلت عليه الحكومة المصرية مؤخراً من البنك لدعم برنامجها الاقتصادى.

وعبر الرئيس عن تطلع مصر لتوسيع مجالات التعاون مع البنك الافريقى واستكشاف مزيد من البرامج والمشروعات التى يمكن للبنك المساهمة فى تمويلها بمصر، لاسيما فى مجالات الزراعة والطاقة الجديدة والمُتجددة والبنية التحتية كالصرف الصحى ومحطات معالجة المياه وغيرها من المرافق الأساسية التى تولى الدولة اهتماماً خاصاً بتنفيذها، وخاصةً فى محافظات الصعيد.

كما أشار الرئيس إلى الأهمية التى توليها مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص العمل للشباب وحثهم على المبادرة والابتكار.

من جانبهم، عبر المديرون التنفيذيون للبنك الإفريقى للتنمية، عن اعتزازهم بعلاقات التعاون الوثيقة التى تجمع بين مصر والبنك، وقدموا التهنئة بمناسبة بدء انعقاد مجلس النواب المصرى الجديد واكتمال البناء التشريعى والدستورى لمصر.

كما أشادوا بما تتخذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية جادة تُساهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وجذب مزيد من الاستثمارات، وأكدوا على تطلع البنك لتوسيع أنشطته فى مصر والعمل مع الحكومة على تنفيذ مزيد من المشروعات والبرامج التنموية فى القطاعات المختلفة، حيث أشاروا فى هذا الشأن إلى ارتفاع نسبة الاستفادة من قيمة المحفظة المالية المخصصة لمصر لتزيد عن 70% مما يؤكد وصول الخدمات سريعاً إلى المواطن المصرى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة التعاون الدولى تحدثت عن التعاون القائم مع البنك، والذى شهد نمواً مضطرداً خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما انعكس فى الزيارة التى قام بها المديرون التنفيذيون للبنك لمصر لأول مرة منذ سنوات طويلة، وانعكس كذلك فى مضاعفة المحفظة المالية المخصصة من البنك لمصر من 700 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار نصفها مخصص لدعم الموازنة والثانى للمشروعات ذات الأولوية كمحطات الكهرباء والصرف الصحى وغيرها من المرافق.

وأشاد المديرون التنفيذيون، فى هذا الصدد، بالزيارات التى قاموا بها لكل من منطقة قناة السويس ومحافظة الأقصر، حيث تفقدوا المشروعات التى يساهم البنك فى تمويلها.

وأعربوا عن سعادتهم بما إتاحتها لهم تلك الزيارات من تواصل مباشر مع المواطنين المستفيدين من تلك المشروعات، مما مكّنهم من التعرف على احتياجاتهم واقتراحاتهم.

كما أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما لمسوه من جدية وحماس من جانب الحكومة المصرية والقائمين على تلك المشاريع وحرصهم على تطويرها والارتقاء بها. كما عبروا عن تقديرهم لقيام الحكومة بوضع آلية فعّالة لمتابعة تنفيذ وتقييم ما تم إنجازه من المشروعات التى يقوم البنك الأفريقى بتمويلها.

وأوضح السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثاً حول سُبل مشاركة البنك فى تمويل مشروعات مشتركة تُنفذها مصر مع الدول الإفريقية، فضلاً عن استعداد مصر لتقديم خبراتها لتلك الدول فى المجالات التنموية المختلفة بما يساهم فى الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية، كما تناول اللقاء أيضاً الدور الذى سيقوم به البنك فى إطار توفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة الإفريقية للطاقة المُتجددة.