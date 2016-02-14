بالصور.. وكيل "تعليم الغربية" توصى بتطبيق القرار 313 الخاص بغياب الطلاب

أوصت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدير مدرسة الشهيد جعيصة بضرورة تطبيق القرار 313 الخاص بغياب الطلاب، وبضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمدرسة لاتخاذ إجراءات فعالة وجادة لعودة طلاب الصف الثالث الإعدادى فوراً إلى المدرسة.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة لمدرسة الشهيد محمد أحمد جعيصة للتعليم الأساسى بإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تفقدت المبنى الجديد وقاعة متعددة الأغراض، واطمأنت إلى عدم وجود أى عجز فى الكتب أو المعلمين.

>

وأوصت بضرورة تأمين أسلاك الكهرباء بشكل سليم حرصا على سلامة الطلاب، وضرورة زيادة الإضاءة فى جميع الفصول باللمبات الليد، ومخاطبة توجيه المعامل لتوفير مواد كيميائية لتجارب معمل العلوم، كما أوصت بضرورة صيانة الحمامات .

>

وأثناء تفقدها لرياض الأطفال، لاحظت أن الحديقة بالمبنى القديم غير منظمة، فأوصت بإعادة تنظيمها وتنسيقها واستغلالها فى ممارسة أنشطة تربوية، بالإضافة إلى نقل أى أثاث لا تحتاجه المدرسة إلى مدارس أخرى فى حاجة إليه.



>