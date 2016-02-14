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الجمعية الشرعية تختار عبد الفتاح البربرى خليفة للدكتور محمد مختار المهدى

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الجمعية الشرعية تختار عبد الفتاح البربرى خليفة للدكتور محمد مختار المهدى الجمعية الشرعية تختار عبد الفتاح البربرى خليفة للدكتور محمد مختار المهدى
أعلن الشيخ مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية عن تعيين الدكتور عبد الفتاح البربرى رئيسا عاما للجمعية، وذلك من داخل مسجد المصطفى بمدينة نصر خلال جنازة الدكتور محمد مختار المهدى الذى وافته المنية منذ ساعات.

ووجه مصطفى إسماعيل الشكر لمؤسسات الدولة ورجالها، مؤكدا أن مؤسسات الدولة بادرت بالعزاء، حيث بادر شيخ الأزهر بالعزاء، كما بادر أمين مجمع البحوث وكذلك وزارة الأوقاف.

حضر الجنازة عدد من كبار علماء الأزهر منهم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور إبراهيم الهدهد، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر والدكتور أحمد حسنى نائب رئيس الجامعة، والدكتور عبد الله النجار، والدكتور أحمد كريمة من علماء الأزهر.

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