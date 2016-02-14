وزير خارجية سويسرا: لابد من تقديم المساعدات للمناطق المحاصرة فى سوريا

>دعا وزير الخارجية السويسرى، ديدييه بوركهالتر، الأطراف المعنية لوقف ما أسماه الاستفزاز فى اليمن وسوريا، مشيرًا إلى أن بلاده سـتعمل على تأمين الخدمات القنصلية للمملكة العربية السعودية فى إيران.

وأضاف وزير الخارجية السويسرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السعودى عادل الجبير فى الرياض، أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب السعودى.

وفى الشأن السورى، طالب وزير الخارجية السويسرى بتشكيل حكومة سورية والبدء فى عملية انتقال سياسى وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تقديم المساعدات للمناطق المحاصرة، مشددًا على وجود فرصة لاستئناف المفاوضات السورية حتى ولو كانت محدودة.

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