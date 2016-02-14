هنا موسى مذيعة أول مرة مع “إشاعة فن”

تخوض الإعلامية هنا موسي أولى تجاربها في تقديم البرامج التليفزيونية من خلال برنامج “إشاعة فن” علي قناة مصر الفضائية.

البرنامج يختص بكل ما يتعلق بالوسط الفني وأخر اخبار الفنانين وفقرة خاصة عن الشائعات التي يتعرض لها الفنانين وأسباب انتشارها وذلك من منظور مختلف يعتمد علي تفنيد الشائعة حتى لا ينساق اليها الجمهور العادي ولا يساهم في نشرها.

ويتناول في كل حلقه قضية خاصة او موضوع ما يفرض نفسه علي الوسط الفني، وفقرة اخري ستكون مفاجأة الجمهور تتمثل في استضافة فنان كبير اختفت عنه الاضواء ليتحدث عن اسباب ابتعاده عن الوسط وانحسار الأضواء عنه.

البرنامج مدته ساعة ويعرض يوم الاثنين من كل أسبوع علي شاشة مصر الفضائية نهاية شهر فبراير الجاري.