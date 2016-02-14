دفاع بايرن ميونيخ يستغيث.. الإصابة الرابعة

(إفي): تلقى بايرن ميونيخ الألماني ضربة موجعة على مستوى خط الدفاع بعدما تأكد غياب مدافعه الدولي هولجر بادشتوبر عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر إثر خضوعه لعملية جراحية اليوم السبت في كاحل القدم.

وأفاد النادي البافاري أن مدافعه الشاب (26 عاما) تعرض لكسر في الكاحل خلال المران التحضيري للمباراة المقبلة في الدوري أمام أوجسبورج غدا الأحد في الجولة الـ21، وبعدما خضع للفحوصات اللازمة أكد الأطباء حاجته لتدخل جراحي عاجل سيبقيه بعيدا عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

وواصل بادشتوبر حظه العثر مع الفريق البافاري بعدما تعرض لإصابة قوية في عضلة الفخذ اليسرى غاب على إثرها نحو سبعة أشهر قبل أن يعود في شهر نوفمبر الماضي، وغاب في عام 2012 عن الملاعب لفترة مماثلة أيضا بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

ويمثل خط دفاع بايرن صداع حقيقي في رأس الإسباني بيب جوارديولا لاسيما مع غياب جميع عناصره تقريبا جيروم بواتينج بداعي مشاكل بدنية وخافي مارتينيز الذي يعاني من مشاكل في أربطة الركبة بالإضافة إلى مهدي بن عطية الذي يعاني من إصابة عضلية.

ووضعت هذه الإصابات الفريق في وضع لا يحسد عليه مع اقتراب موعد مباراة ذهاب دور الـ16 في دوري الأبطال المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي يوم 23 فبراير الجاري على ملعب "يوفنتوس ستاديوم".

واعتمد "بيب" في المباريات الأخيرة على بادشتوبر في قلب الدفاع رفقة الشاب جوشوا كيميتش الذي يلعب بالأساس في وسط الملعب.