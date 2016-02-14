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زلزال بقوة 7ر5درجة على مقياس ريختر يضرب نيوزيلندا

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زلزال بقوة 7ر5درجة على مقياس ريختر يضرب نيوزيلندا زلزال بقوة 7ر5درجة على مقياس ريختر يضرب نيوزيلندا

زلزال يضرب «نيوزيلندا»

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة قرب مدينة “كرايستشيرش” النيوزيلندية، اليوم الأحد، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

وأفادت هيئة رصد الزلازل في نيوزيلندا حسبما نقلت «يورونيوز» الأوروبية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 15 كيلومترا شرق مدينة «كرايستشيرش» وعلى عمق 15 كيومترا، حسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

ومن جانبها أكدت الشرطة إنه لم نتلق أي تقارير عن وقوع إصابات إلا أنه تم إجلاء العديد من المواطنين من المناطق القريبة من مركز الزلزال.

وضرب  زلزالاً مدمرا مدينة «كرايستشيرش»عام 2011 وأسفر عن مقتل نحو 200 شخص كما تسبب في إحداث أضرار بالغة بالمدينة.

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