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ضبط 60 طن ذرة وفول بمصنع علف بدون ترخيص فى القليوبية

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ضبط 60 طن ذرة وفول بمصنع علف بدون ترخيص فى القليوبية ضبط 60 طن ذرة وفول بمصنع علف بدون ترخيص فى القليوبية
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 60 طن ذرة وفول بمصنع علف بدون ترخيص فى القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد الهادى رئيس مباحث تموين القليوبية بالواقعة.

تبين من الفحص أن المصنع ملك "وفيق عادل" 40 سنة صاحب مصنع لتصنيع الأعلاف بطريق مشتول السوق، دائرة مركز شبين القناطر، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتم ضبط عدد 15 طن ذرة مدشوش تحت التصنيع، و20 طن فول مدشوش تحت التصنيع، و25 طن ذرة وفول مدشوش منتج نهائى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5243 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2016م.

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مصر 365

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