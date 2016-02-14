مصرع طفل وطفلة غرقا أثناء لهوهما بالبحيرة

لقى اليوم أحد طفل وطفلة مصرعهما غرقا أثناء لهوهما بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل "محمد إيهاب محمد دسوقى" ومقيم بقرية شمال التحرير بالبحيرة على حافة الترعة بالقرية أمام منزله بذات الناحية، سقط فى مياهها وغرق، وتم انتشاله بمعرفة الأهالى .

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قرية الناصر دائرة المرك، وبسؤال والده إيهاب محمد دسوقى " سائق ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 1361/2016 إدارى المركز .

واستقبل مستشفى أبو حمص العام بالبحيرة اليوم الطفلة "نهال هانى عبد الوهاب السيد " سنتين ومقيمة بقرية دسونس دائرة مركز أبو حمص جثة هامدة.

بسؤال عم المتوفاة "نور الدين عبد الوهاب السيد عبده" عامل زراعى ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء لهو الطفلة المتوفاة على حافة ترعة القرية أمام منزلها سقطت فى مياهها وغرقت، وتم انتشالها بمعرفة الأهالى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 1573/2016 إدارى المركز .