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القبض على 21 متحرشا من أمام المدارس بدمنهور بحيرة

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القبض على 21 متحرشا من أمام المدارس بدمنهور بحيرة القبض على 21 متحرشا من أمام المدارس بدمنهور بحيرة
تمكن اليوم ضباط قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، بالاشتراك مع ضباط مباحث الآداب بالبحيرة بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة والقوة المرافقة له والمعينين للمرور على المدارس بدائرة قسم دمنهور التى قادها العقيد طلال أبو وافية رئيس مباحث الآداب واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من ضبط 21 شخصا أثناء قيامهم بمعاكسة بعض الفتيات بمدينة دمنهور وباقى مدن المحافظة.

وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

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مصر 365