بابا الفاتيكان يصف تجارة المخدرات في المكسيك بـ «سرطان يلتهم المجتمع»

وصف بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، تجارة المخدرات في المكسيك بالسرطان الذي يلتهم المجتمع المكسيكي ويدمره.

وقال البابا – حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد – إنه يجب على الكنيسة الكاثوليكية في المكسيك أن تقوم بالمزيد من العمل ولا تكتفي فقط بإدانة تهريب المخدرات بالبلاد.

حث البابا فرنسيس الزعماء المكسيكيين على تحقيق ما وصفه ب”العدالة الفعلية” للمواطنين المكسيكيين الذين تأثروا بالعنف المرتبط بتجارة المخدرات في بلادهم.

وقال البابا إن حجم مشكلة المخدرات في المكسيك لا يسمح للكنيسة بالاختباء وراء “الإدانات الخجولة” كما حث الأساقفة المكسيكيين على التصدي للمشكلة ب”شجاعة وصلابة الأنبياء”.

وفي العاصمة المكسيكية، رحبت حشود كبيرة بالبابا الذي حظي للمرة الأولى باستقبال رسمي في القصر الوطني الذي خاطب فيه كبار الساسة والمسئولين ورجال الدين المكسيكيين.

وكان البابا فرانسيس قد وصل إلى المكسيك أمس السبت في زيارة رسمية من المقرر أن تستمر 5 أيام.