حريق يدمر 31مركبة بموقف للسيارات في هونج كونج

دمر حريق اندلع، أمس السبت، بموقف للسيارات في منطقة لاي شي كوك بمدينة هونغ كونغ 31 سيارة قبل أن تتمكن قوات الإطفاء من إخماده بعد جهود استمرت نحو الساعتين.

ونقل تليفزيون الصين المركزي صورًا للحريق الذي شارك نحو مائة من رجال الإطفاء في إخماده.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن خمسة انفجارات على الأقل سمعت من المناطق المجاورة لموقع الحريق في غضون عشرين دقيقة، بينما قالت الشرطة أن الحريق بدأ من حاويتين للقمامة مملوءتين بالبوليسترين فوم.

وأكدت الشرطة أنه لم يصب أحد فى الحريق، مشيرة إلى أن العربات التي أتى عليها الحريق كانت أغلبها حافلات وعربات نقل وجرارات زراعية.

وتعتقد الشرطة أن الحريق كان متعمدا ، خاصة وأنه وقع بعد يوم واحد من إضرام النيران في 40 حاوية قمامة بمنطقة مونغ كوك، صباح الجمعة، حيث عثرت الشرطة على سائل قابل للاشتعال في المكان.