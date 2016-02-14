سلمى رشيد لـ" سيدتي نت": مازلت أنتظر الحب!

بعد بلوغ أغنيتها " سمعني نبضك " لأزيد من 18 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وتتويجها بلقب أفضل أغنية في استفتاءات جماهيرية عديدة، عادت خريجة أراب أيدول، سلمى رشيد، بأغنية جديدة، واختارت لها عنوان " ما أصعب غيابك".

"سيدتي" التقت سلمى رشيد، قبيل عيد الحب، لتسألها عن الحبّ ومشاريع الحب و الفن وأشياء أخرى ...

*ما جديدك في الفترة المقبلة؟

-أطلقت برومو الأغنية الجديدة " ما أصعب غيابك "، وهي من كلمات الشاعر السوري رامي كوسا، ومن ألحان يزن الصباغ، ومن توزيع هاني السعدي. وتمّ تصوير العمل على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج المميز مراد الخودي. وسيصدر الكليب بشكل رسمي في أواخر الشهر الجاري.

*لماذا اختيار اللهجة اللبنانية؟

-أنا لا أختار لهجة معينة لجديدي، بل أسمع عدة أغنيات، وأختار منها ما يقنعني. لكنني أعد الجمهور أن يكون العمل المقبل مغربياً إن شاء الله .

*متى ستصدر سلمى رشيد ألبوماً كاملاً؟

-الفكرة غير مطروحة حالياً، وأفضّل طرح سينغل بدل ألبوم كامل، ليأخذ حقه من الاهتمام .

*هل يربطك عقد مع شركة إنتاج معينة؟

-لا، فأنا أتعامل مع شركة تقارب لإنتاج " سينغل " فقط ، ولا يربطنا عقد إنتاج .

*في الكليب الجديد، ظهرت بالفستان الأبيض، فستان العروس، فكيف كان إحساسك؟

-للإشارة فقط، هذه ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها الفستان الأبيض، إذ سبق لي أن ارتديته في جسلة تصوير. لكن على العموم، الإحساس استثنائي، والفستان الأبيض مميّز لأي فتاة قبل الزواج .

*متى سنرى سلمى عروساً حقيقية؟

-تضحك ، عندما يأتي العريس .

*أفهم أنك لا تعيشين قصة حب؟

-أجابت بإيجاز "لا".

*وكم مرة أحبت سلمى رشيد؟

-ولا مرة ، ما زلت لم أعش إحساس الحب .

*أليس ضرورياً في حياتك؟

-ضروري، و أنا أتنفسّ حبّ عائلتي و جمهوري، و لا أتصور نفسي من دون هذا الحب .

*ألا تبحثين عن الحبّ؟

-أعجبتني عبارة قرأتها، وهي: "أجمل حب ذاك الذي نتعثر به دون أن نبحث عنه" .

*بمناسبة الحب، أين ستقضين عيد الحب هذه السنة ؟

-كان من المقرر أن أحيي حفلة بالسويد، لكن تمّ إلغاؤها بسبب تأخر التأشيرة. لذلك، سأقضي عيد الحب في المغرب، مع عائلتي، خصوصاً أن جدي في حالة صحية صعبة .

*ما هي مواصفات فارس أحلامك؟

-لا أهتم للشكل كثيراً؛ وما يهمني في الرجل هو شخصيته ورجولته. وأهم الصفات هي الثقة والاحترام ، وأفضّل ألا يكون غيوراً .

*ما هي الأعمال التي نالت إعجابك في الفترة الأخيرة؟

-أحبّ أعمال الفنانة اللبنانية اليسا، وأنتظر دائماً جديد الفنانة أصالة.

*في الكليب الجديد، أظهرت قدرات تمثيلية لا يُستهان بها، فهل يمكن أن نرى سلمى رشيد ممثلة؟

-بالتأكيد! أحبّ خوض التجربة، إلا أن الأهمّ أن تضيف إلى مشواري الفني .

*هل ستشاركين في مهرجان موازين في دورته المقبلة؟

-يشرّفني أن أشارك في مهرجان بحجم موازين .

*أخيراً، ما سرّ أناقتك الأخيرة على انستقرام؟

-أنا إنسانة مزاجية؛ لذلك أغيّر " الستايلات " كثيراً ، فأختار ما أرتاح فيه .

كادر:

*أزياء سلمى رشيد في الكليب الجديد من تصميم اللبناني العالمي زهير مراد

* والدتها كانت حاضرة أثناء الحوار كالعادة، و قالت لـ سيدتي إنها فخورة بالنجاح الذي حققته ابنتها .

*أثناء تسجيل فيديو ملخص الحوار، ظلّت سلمى تتوقف عن الإجابة وتطلب من الزميل المصور، قائلة " sorry "، مما جعلنا نطلق عليها لقباً جديداً هو " سلمى sorry "، وقد أحبت اللقب .

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