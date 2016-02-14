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إزالة 21 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بجهينة وجرجا وساقلتة بسوهاج

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إزالة 21 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بجهينة وجرجا وساقلتة بسوهاج إزالة 21 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بجهينة وجرجا وساقلتة بسوهاج
أكد اللواء احمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة ‏وتأكيداً لسيادة القانون ‏وتم تأمين تنفيذ 21 قرار إدارى بدائرة المديرية.

ففى مركز شرطة جهينة تم تأمين إزالة 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 404 إدارى المركز لسنة 2016.

وفى مركز شرطة جرجا تم تأمين إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية ‏، تحرر عن ذلك المحضر رقم 541 إدارى المركز لسنة 2016.

وفى مركز شرطة ساقلتة تم تأمين إزالة حالتين تعدى على الأراضى الزراعية ‏، تحرر عن ذلك المحضر رقم 341 إدارى المركز لسنة 2016.

وأشار مدير أمن سوهاج أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة المحافظة خاصة التعديات على املاك الدولة والزراعة والرى والصرف وذلك من أجل إعلاء سيادة القانون.
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