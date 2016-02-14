اليوم.. نظر محاكمة 16 متهما بـ"أحداث الدفاع الجوى"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 16 متهمًا فى أحداث استاد الدفاع الجوى، والتى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى الزمالك وانبى بإستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبو العنين بركات، وأيمن عبد الهادى هيكل وامانة سر سيد حجاج.

وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، وأثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.