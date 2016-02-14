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بدنا نحاسب: شركة النفايات فى لبنان مرتبطة بشخص متهم بالعمالة لإسرائيل

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بدنا نحاسب: شركة النفايات فى لبنان مرتبطة بشخص متهم بالعمالة لإسرائيل بدنا نحاسب: شركة النفايات فى لبنان مرتبطة بشخص متهم بالعمالة لإسرائيل

>أعلنت حملة "بدنا نحاسب" إحدى حملات الحراك المدنى اللبنانى أن الشركة التى ستقوم بترحيل النفايات من لبنان ترتبط بشخص صدر بحقه أحكام بتهمة العمالة لإسرائيل، كما أنه يعمل وسيطا لاحدى الشركات الاسرائيلية، ومعروف بصداقته لرئيس وزراء إسرائيل الأسبق أرييل شارون والحالى بنيامين نتنياهو حسب قولها .

وقال ممثلو الحملة فى مؤتمر صحفى عقدوه مساء أمس إنهم تمكنوا من معرفة هذه المعلومات بعد بحث لم يستغرق أكثر من 48 ساعة وأوضح عضو حملة "بدنا نحاسب" هانى فياض، أن المعلومات بشأن الشركة تستند إلى "تقارير قضائية دولية" بأنه الشخص المشار إليه "متهم بقبض مبالغ مالية من شركة "اوش -زيف"، لمساعدتها على تقديم الرشاوى للحصول على عقود مع الدولة الليبية، والامر أمام الأجهزة القضائية والرقابية فى الولايات المتحدة.
>وأشار إلى أن هذا الشخص متهم بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلى الصادر عن المحكة العسكرية الدائمة 13 نوفمبر1995، ويوجد بحقه أكثر من أمر توقيف بتواريخ مختلفة، بتهم التعامل مع العدو الاسرائيلى والخيانة ولا يدخل إلى الأراضى اللبنانية ويدير كل أعماله من خارج لبنان" على حد وصفه".

وأعلن أن هذه المعلومات معروضة على الشعب اللبنانى، المجلس النيابى، ومجلس الوزراء مجتمعا الذى وقع على هذا العقد، والهيئات الرقابية من ديوان المحاسبة، هيئة التفتيش المركزى، القضاء العدلى والعسكرى، القضاء المالى، القضاء الادارى، الكتل النيابية التى تحمل على عاتقها الهم الوطنى والامن القومى وحملة مقاطعة داعمى إسرائيل فى لبنان".

وطالب ب"توضيح حول هذا الأمر، فإذا كانت المعلومات صحيحة عليها ان تعلن ذلك، وإذا كانت خاطئة، عليها ان توضح أرقام الصفقة، وأين وجهة النفايات".
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مصر 365

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